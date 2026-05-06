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O Comando Territorial de Leiria, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Caldas da Rainha, deteve hoje um homem de 27 anos, na localidade de Vale Covo, no concelho do Bombarral, por furto de energia da rede elétrica nacional.

No decorrer de uma investigação relacionada com este tipo de crime, os militares da GNR identificaram uma ligação ilegal de elevada intensidade à rede elétrica nacional, destinada ao abastecimento de uma operação de mineração de criptomoedas. Esta descoberta levou à detenção em flagrante delito do suspeito.

Na sequência da ação, foi realizada uma busca a um armazém na localidade de Vale Covo, que resultou no desmantelamento de uma operação industrial de mineração de criptomoedas.

Foram ainda efetuadas quatro diligências de reconstituição de facto, no âmbito de investigações relacionadas, que permitiram o desmantelamento de operações industriais de mineração de criptomoedas e de furto de energia elétrica avaliadas em cerca de 300 mil euros, ocorridas em novembro de 2025, nos concelhos do Bombarral, Óbidos e Lourinhã.

O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Caldas da Rainha e da Lourinhã. A operação contou com o apoio técnico da E-Redes.

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