Um homem de 34 anos foi detido por furto de cuecas no El Corte Inglês no valor de 144 euros, mas foi libertado logo a seguir.
Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
A PSP de Lisboa explicou em comunicado que o sujeito foi apanhado na subcave pelos vigilantes do Centro Comercial EL Corte Inglês, com três embalagens de ‘boxers’ no valor de 144 euros.
Os produtos não estavam pagos, o que levou os responsáveis da loja a apresentar queixa.
O suspeito foi constituído arguido, mas deixado em liberdade com notificação para ir a tribunal.
Comentários