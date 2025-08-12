Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A PSP de Lisboa explicou em comunicado que o sujeito foi apanhado na subcave pelos vigilantes do Centro Comercial EL Corte Inglês, com três embalagens de ‘boxers’ no valor de 144 euros.

Os produtos não estavam pagos, o que levou os responsáveis da loja a apresentar queixa.

O suspeito foi constituído arguido, mas deixado em liberdade com notificação para ir a tribunal.