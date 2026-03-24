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Segundo o comunicado, a PSP foi informada de que estava "a ser furtado combustível dos depósitos de máquinas industriais", pelo que de imediato se deslocou para o local.

As autoridades intercetaram "um cidadão, com 29 anos de idade, na posse de bidões de combustível".

"Perante os factos, foi o mesmo detido, sendo presente no Tribunal Judicial da Comarca de Braga", diz a PSP.

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