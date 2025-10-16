Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A detenção ocorreu no âmbito de uma investigação por furto, que levou os militares da GNR a realizar diligências policiais e a cumprir um mandado de busca domiciliária.

Durante a ação, foram detetados diversos materiais relacionados com o cultivo de canábis, assim como objetos associados ao crime de furto, tendo o suspeito sido detido.

Da operação resultou a apreensão de 101 plantas de canábis em várias fases de crescimento, dispositivos de iluminação, temperatura e elétricos para cultivo, uma balança de precisão, um telemóvel, artigos de vestuário, ferramentas, um martelo e 80 euros em numerário.

O homem foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Celorico da Beira.

