De acordo com a investigação, “o suspeito está fortemente indiciado pela prática dos crimes de acesso ilegítimo, falsidade informática, reprodução ilegítima de programa protegido e branqueamento de capitais, obtendo vantagens patrimoniais superiores a 700 mil euros.”

A investigação começou em 2023, tendo permitido apurar que, “pelo menos desde 2018, o suspeito acedia de forma não autorizada ao sistema informático de uma empresa sediada na Alemanha, apropriando-se de software por esta desenvolvido e comercializado para utilização na produção de equipamento médico.”

Segundo a PJ, o homem “terá igualmente obtido e manipulado informaticamente as atualizações desse software, procedendo posteriormente à respetiva reprodução, modificação e venda a diversas clínicas, nacionais e estrangeiras.”

Durante as buscas realizadas no âmbito da operação, foram apreendidos equipamentos informáticos, documentação bancária, numerário e valores avultados em contas bancárias, todos relacionados com a atividade criminosa investigada.

A Polícia Judiciária acrescenta que “o detido será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.”

