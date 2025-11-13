Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em comunicado, a PSP disse que o veículo em questão estava, na segunda-feira, a “circular de forma manifestamente irregular” perto do Itinerário Complementar 19 (IC19) e que o condutor desobedeceu às sucessivas ordens de paragem da polícia, tendo iniciado “uma fuga em alta velocidade“.

Durante a fuga, “praticou diversas manobras perigosas, provocou colisões com infraestruturas rodoviárias e com outro veículo, colocando em risco os restantes utentes da via".

A PSP optou então por fazer uma perseguição discreta e por recolher informações sobre o veículo, tendo percebido que pertencia a uma empresa de aluguer de viaturas e que estava equipado com um dispositivo de localização, o qual permitiu que fosse seguido a “uma maior distância”.

Numa primeira tentativa de abordagem, numa zona urbana estreita, o homem “arrancou violentamente na direção dos polícias, com o intuito de os atropelar, vindo a embater num deles”, e continuou com a fuga.

Através da localização GPS, o veículo foi depois intercetado na área de serviço da autoestrada 1 (A1), tendo o condutor “resistido de forma ativa” à detenção, agredindo os polícias “com mordeduras e empurrões, o que obrigou ao uso da força estritamente necessária para a sua imobilização”.

“Dois polícias sofreram ferimentos” e tiveram de receber assistência hospitalar, relatou a PSP.

O homem foi submetido a um teste de alcoolemia, que apresentou uma taxa de 0,94 g/l, e, na sequência de uma busca ao carro, foram apreendidos 645 euros em numerário, 11.82 doses individuais de haxixe e uma botija de óxido nitroso, substância que “o suspeito se encontrava a consumir durante a primeira tentativa de abordagem”.

A PSP revelou ainda que o homem tentou ocultar a identidade, “apresentando dados falsos”, tendo a polícia verificado depois que “pendiam sobre si vários pedidos externos processuais, de diferentes forças e serviços de segurança”.

O veículo utilizado foi apreendido e encontra-se à guarda da Divisão de Trânsito, enquanto o suspeito foi presente a primeiro interrogatório judicial e ficado em prisão preventiva.

Foram-lhe imputados crimes contra a vida (por tentativa de atropelamento), crimes contra a integridade física qualificada, crime de condução sem habilitação legal, crime de condução perigosa, crimes contra a propriedade pública (danos contra viatura policial), crime de resistência e coação sobre funcionário e crime de falsas declarações perante autoridade pública (mediante a tentativa de usurpação de identidade).

