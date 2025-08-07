Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, esta terça-feira, um homem de 44 anos suspeito de ter provocado um incêndio num camião-palco durante as festividades em honra de Nossa Senhora do Rosário e Mártir São Sebastião, na povoação do Alvendre, no concelho da Guarda.

O incidente ocorreu no domingo, 3 de agosto, enquanto decorria uma atuação musical. Segundo a PJ, o suspeito, que estaria sob o efeito de álcool e medicação, terá adotado um comportamento inapropriado com uma das bailarinas do grupo em palco, sendo por isso expulso do recinto.

Horas depois, movido por “sentimentos fúteis”, o homem dirigiu-se à estrutura do palco, montado num semirreboque, e ateou fogo às espumas de proteção e embalamento dos instrumentos e equipamentos musicais guardados na parte inferior da estrutura. O incêndio provocou prejuízos superiores a 200 mil euros.

Três pessoas que assistiam ao espetáculo tiveram de ser assistidas nas urgências do Hospital da Guarda, devido à inalação de fumos. O próprio suspeito sofreu queimaduras nos braços e rosto, tendo tido alta hospitalar no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra no dia da detenção.

Graças à rápida atuação dos técnicos de som e de elementos do público, que utilizaram extintores no local, foi possível evitar uma tragédia maior, impedindo que o fogo se alastrasse e colocasse vidas em risco.

O detido foi entregue às autoridades e será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas. A PJ enquadra o caso como crime de incêndio, explosões e outras condutas perigosas.