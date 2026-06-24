Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve, no dia 23 de junho, um homem de 39 anos no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, no âmbito da Operação “Mistura Oriental”, uma investigação criminal dirigida pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa.

A ação foi conduzida pela Unidade de Ação Fiscal (UAF), através do Destacamento de Ação Fiscal de Lisboa. A detenção ocorreu pelas 19h45, na sequência de diligências realizadas no passado dia 16 de junho nos distritos de Lisboa e Setúbal, no âmbito da mesma operação.

O suspeito foi intercetado à chegada ao território nacional, transportando sete malas que continham 6,532 quilogramas de tabaco de mascar e 817 gramas de noz de areca.

Relativamente aos produtos transportados, a Autoridade Tributária e Aduaneira, que prestou apoio à Guarda na operação desenvolvida no aeroporto, lavrou dois autos de contraordenação.

Na sequência da detenção, foi cumprido um mandado de busca domiciliária à residência do suspeito. Da ação resultou a apreensão de 11,473 quilogramas de tabaco de mascar, 7,5 quilogramas de noz de areca, 4,425 quilogramas de cabeça de papoila, 152 dispositivos de cigarros eletrónicos descartáveis contendo nicotina, num total de 963 mililitros, dois lingotes de ouro com 50 e 20 gramas e 18 321,10 euros em numerário.

O detido será presente hoje, pelas 11h00, no DIAP de Lisboa para aplicação das respetivas medidas de coação.

A investigação prossegue no âmbito da Operação “Mistura Oriental”, que visa o combate à introdução fraudulenta no consumo, ao contrabando e a outras formas de criminalidade associada à comercialização ilícita de produtos de tabaco e nicotina.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.