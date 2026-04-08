Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com a PSP, a detenção ocorreu em flagrante delito, quando uma equipa de patrulhamento se encontrava na via pública a sinalizar um derrame de combustível, resultante de um acidente de viação anteriormente resolvido, com o objetivo de prevenir riscos para a circulação rodoviária.

Durante a intervenção, o suspeito terá abordado os agentes de forma inesperada, adotando um comportamento agressivo e dirigindo-lhes várias injúrias. Apesar de ter sido advertido por diversas vezes para cessar a conduta, manteve uma atitude considerada hostil e provocatória.

Perante o risco de escalada para agressão física, os polícias deram-lhe voz de detenção, tendo recorrido ao uso da força estritamente necessária para proceder à algemagem e assegurar o controlo da situação.

Segundo a mesma fonte, já após a detenção, o homem continuou a apresentar um comportamento resistente e agressivo, tanto durante o transporte na viatura policial como no interior da esquadra, onde terá persistido nas injúrias e tentado evadir-se. Acabou por ser colocado em cela de detenção até ser presente à autoridade judiciária.

O detido foi posteriormente presente a tribunal, tendo sido restituído à liberdade ao abrigo de uma suspensão provisória do processo. Como medida, ficou sujeito ao pagamento de 800 euros ou, em alternativa, à prestação de 100 horas de trabalho a favor da comunidade.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.