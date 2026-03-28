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A detenção ocorreu após uma denúncia apresentada no dia anterior, relativa a um furto numa associação de cariz social daquela cidade. Do local tinham sido subtraídos um telemóvel e um equipamento de limpeza com fluxo de ar, avaliados em cerca de 700 euros, após o arrombamento da vedação do espaço.

No decorrer das diligências, as autoridades conseguiram identificar o suspeito e apurar que este estaria a tentar vender os artigos furtados. Perante essa informação, foi montada uma ação de vigilância que permitiu intercetar o homem num parque de estacionamento de um estabelecimento comercial, no momento em que se preparava para concretizar a venda.

Os bens furtados foram encontrados no interior do veículo em que o suspeito se fazia transportar, tendo sido apreendidos e posteriormente devolvidos ao legítimo proprietário.

O homem foi conduzido à Esquadra da Marinha Grande, onde foi constituído arguido e sujeito aos procedimentos legais. As autoridades apuraram ainda que sobre o suspeito pendia um mandado de detenção para cumprimento de uma pena de 52 dias de prisão subsidiária, no âmbito de um processo por condução sob o efeito do álcool.

O mandado foi executado, mas o detido acabou por ser libertado após proceder ao pagamento integral da multa correspondente.

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