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A detenção ocorreu na sequência de diligências de investigação realizadas após a identificação de um foco de incêndio florestal. As autoridades apuraram que a origem do fogo esteve relacionada com a limpeza de um espaço florestal, no âmbito de cinco queimas de amontoados destinadas à eliminação de sobrantes, sem que tivessem sido adotadas as devidas medidas de segurança.

De acordo com a mesma fonte, uma das queimas descontrolou-se, provocando a destruição de cerca de 0,21 hectares de área florestal.

O suspeito foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Lamego.

A Guarda Nacional Republicana sublinha que a proteção de pessoas e bens, no contexto dos incêndios rurais, continua a ser uma das suas prioridades, assente numa atuação preventiva e no reforço do patrulhamento em áreas florestais.

A GNR relembra ainda que as queimas e queimadas estão entre as principais causas de incêndios em Portugal e que estas práticas são interditas quando o nível de perigo de incêndio rural é "muito elevado" ou "máximo", estando, nos restantes períodos, sujeitas a autorização ou comunicação prévia. As autoridades apelam ao cumprimento das regras de segurança, recomendando que as pessoas estejam sempre acompanhadas e levem consigo um telemóvel.

Através do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), a GNR mantém como prioridade a proteção ambiental e dos animais, disponibilizando a Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520) para denúncia de infrações ou esclarecimento de dúvidas.

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