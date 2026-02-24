Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a Guarda Nacional Republicana (GNR), a detenção foi efetuada pelo Comando Territorial de Évora, através do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) do Destacamento Territorial de Reguengos de Monsaraz, no âmbito de uma ação de fiscalização ambiental.

Durante a operação, os militares desenvolveram diligências que permitiram detetar um trabalhador sem a devida identificação. Na sequência da ação, e após consulta junto da entidade administrativa competente, foi possível confirmar a identidade do suspeito.

As autoridades apuraram que o homem já tinha sido notificado para o abandono voluntário do país em 2010, tendo sido ultrapassado o prazo estabelecido para o cumprimento dessa ordem, o que motivou a sua detenção.

O detido foi presente no Tribunal Judicial de Évora, que determinou a sua condução para um centro de detenção de imigrantes ilegais, com vista à posterior extradição para o país de origem.

