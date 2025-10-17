Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A detenção foi efetuada no dia 15 de outubro pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Penafiel, no âmbito de uma investigação que decorre há várias semanas e que está relacionada com diversos furtos ocorridos no concelho.

De acordo com a Guarda Nacional Republicana (GNR), os militares conseguiram identificar e localizar o suspeito, tendo apurado que este vendia ou trocava o material furtado por produtos estupefacientes.

Durante as diligências, o homem foi intercetado na via pública enquanto conduzia um motociclo furtado, o que levou à sua detenção imediata e à apreensão do veículo. O motociclo foi entregue ao legítimo proprietário.

Motociclo roubado créditos: DR

O detido foi constituído arguido, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Paredes, informou a GNR em comunicado.

