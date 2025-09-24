Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O homem, que foi detido em West Sussex, Inglaterra, na noite de terça-feira, foi detido por suspeita de crimes relacionados com a Lei de Uso Indevido de Computadores, informou a Agência Nacional de Crimes Cibernéticos (NCA) do Reino Unido num comunicado partilhado com a CNN. Foi libertado sob fiança condicional.

"Embora esta detenção seja um passo positivo, a investigação deste incidente está numa fase inicial e continua em curso", disse Paul Foster, chefe da Unidade Nacional de Cibercrime da NCA, no comunicado.

"O cibercrime é uma ameaça global persistente que continua a causar perturbações significativas no Reino Unido. Juntamente com os nossos parceiros aqui e no estrangeiro, a NCA está empenhada em reduzir esta ameaça para proteger o público britânico", revelou.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.