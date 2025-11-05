Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em comunicado, o Comando Territorial de Aveiro informou que a detenção foi realizada pelo Posto Territorial da Gafanha da Nazaré, após uma denúncia que alertava para a instalação de armadilhas destinadas à captura de aves silvestres.

Os militares apanharam o suspeito em flagrante, tendo conseguido resgatar um pintassilgo e apreender uma gaiola e uma rede usada para apanhar os animais.

A ave foi libertada no local, enquanto o homem foi presente ao Tribunal Judicial de Ílhavo para primeiro interrogatório judicial.

A GNR recorda que a captura, posse ou comércio de espécies protegidas, como o pintassilgo, constitui crime contra a preservação da fauna, punível com pena de prisão e multa.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.