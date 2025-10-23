Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A detenção foi efetuada por elementos do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) de Vila Nova de Gaia, durante uma ação de fiscalização ambiental realizada na freguesia de São Pedro da Cova.

Segundo comunicado da GNR, os militares apanharam o suspeito a capturar espécies da fauna selvagem com recurso a um chamariz, prática proibida por lei.

Na operação, foram apreendidos diversos instrumentos utilizados para capturar as aves, bem como vários exemplares de espécies protegidas, incluindo nove Dom Fafe (Pyrrhula pyrrhula) e dois Lugres (Spinus spinus).

As aves recuperadas foram entregues ao Parque Biológico de Vila Nova de Gaia para tratamento e eventual reintrodução no seu habitat natural.

O homem foi constituído arguido, tendo os factos sido comunicados ao Tribunal Judicial de Gondomar.

A GNR recorda que, através do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), mantém uma vigilância constante na defesa do meio ambiente e dos animais, e apela à população para denunciar situações deste tipo através da Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520), disponível 24 horas por dia.

