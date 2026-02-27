Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com a Guarda Nacional Republicana (GNR), a detenção ocorreu no âmbito de uma fiscalização rodoviária. Após a apresentação de uma carta de condução estrangeira, os militares da Guarda suspeitaram da sua autenticidade.

As diligências policiais realizadas permitiram confirmar a falsificação do documento e apurar a existência de um mandado de detenção pendente para cumprimento de uma pena de prisão efetiva pela prática de um crime de roubo.

Com o apoio do gabinete da INTERPOL, foi confirmado que o mandado tinha sido emitido pelas autoridades em junho de 2024.

O detido foi presente no Tribunal Judicial de Évora para validação da detenção e decisão sobre o processo de extradição, tendo sido determinada a sua entrega no Estabelecimento Prisional de Beja.

___

