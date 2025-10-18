Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A detenção, realizada pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Alenquer no dia 16 de outubro, ocorreu após uma denúncia que levou à identificação e interceção do suspeito.

De acordo com a GNR, o homem abordava vítimas particularmente vulneráveis, sobretudo idosos, fazendo-se passar por funcionário de uma empresa. O suspeito convencia as vítimas a comprar produtos contrafeitos, como perfumes, relógios e vestuário, alegando tratar-se de artigos de marcas originais e atribuindo-lhes um valor comercial muito superior ao real.

Durante a operação, foi realizada uma busca à viatura do suspeito, onde foram apreendidos 22 caixas de perfumes, dez relógios, dez peças de vestuário e 110 euros em numerário.

O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Alenquer, conclui o comunicado da GNR.

