Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana (GNR) explicou que a "investigação por tráfico de estupefacientes decorria há cerca de um ano naquele concelho", sendo que culminou "no cumprimento de dois mandados de busca, uma domiciliária e outra num estabelecimento comercial, e ainda um mandado de detenção fora de flagrante delito".

A operação, que resultou na detenção do suspeito, apreendeu também diverso material: " 1 172 doses de haxixe, 736 doses de crack (cocaína), 40 doses de cocaína, 139 doses de canábis, 2 025 euros em numerário, diversos utensílios usados no corte e dosagem do produto estupefaciente e diversos utensílios usados no fabrico caseiro de crack", revelou a Guarda.

Segundo mesmo comunicado, o detido foi constituído arguido e será presente no Tribunal Judicial de Aveiro, para aplicação das respetivas medidas de coação.

