Segundo o Comando Metropolitano da PSP de Lisboa, o suspeito foi intercetado às 16h13 enquanto afiava uma faca de cozinha com lâmina de 11,5 cm e cabo em plástico de 11,5 cm, totalizando 23 cm de comprimento. A detenção ocorreu numa zona com grande circulação de pessoas, perto de estabelecimentos comerciais.

Ao ser questionado, o homem afirmou que possuía a faca para se defender, uma vez que se encontra em situação de sem-abrigo.

O detido foi notificado para comparecer na Instância Local Criminal de Lisboa – Secção de Pequena Criminalidade, onde serão aplicadas as medidas de coação adequadas.

A Divisão de Segurança a Transportes Públicos da PSP reforçou que mantém vigilância contínua nas redes de transportes públicos ferroviários e do Metropolitano de Lisboa, com o objetivo de proteger os passageiros e garantir a sua tranquilidade.

