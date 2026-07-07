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A Polícia de Segurança Pública (PSP), através da Divisão de Segurança Aeroportuária e Controlo Fronteiriço de Lisboa da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras, deteve, pelas 16h10 de 6 de julho de 2026, um cidadão de nacionalidade irlandesa, de 26 anos, na sala de recolha de bagagens do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

Segundo a PSP, antes da intervenção policial, o suspeito terá agredido um funcionário da empresa Menzies nas imediações do café Versailles, situado no 5.º piso da aerogare.

À chegada dos agentes ao local, o indivíduo terá adotado um comportamento descrito como extremamente violento e agressivo, investindo fisicamente contra os polícias que procuravam repor a ordem e proceder à sua imobilização.

De acordo com a PSP, que partilhou o comunicado nas redes sociais, as agressões provocaram lesões de elevada gravidade nos agentes, incluindo traumatismos e ferimentos na face, que obrigaram à prestação de assistência médica. Apesar disso, os polícias conseguiram controlar a situação e deter o suspeito, garantindo a segurança das restantes pessoas presentes na infraestrutura aeroportuária.

Após a detenção, o homem foi conduzido para as salas de detenção provisória do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, onde permanecerá até ser presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial.

No comunicado divulgado, a PSP condena os atos de violência dirigidos contra os seus agentes, sublinhando que a agressão a um agente de autoridade constitui um atentado ao normal exercício da missão policial e ao Estado de Direito.

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