A Polícia Judiciária já foi chamada ao local, avança o Correio da Manhã (CM) e o Observador.

Um homem deslocou-se ao início da tarde desta quinta-feira ao Hospital de São José, em Lisboa, onde entregou a cabeça que, ao que tudo indica, pertencerá ao cadáver que foi encontrado, quarta-feira de manhã, junto ao Teatro Nacional D. Maria II.

Fonte oficial da PSP disse ao CM que o homem chegou à unidade hospitalar já após o almoço. Começou por falar com funcionários, garantindo que no interior do saco que segurava estava a cabeça pertencente ao cadáver encontrado, mais de 24 horas antes, no Pátio do Salema.

Os agentes da PSP no posto do Hospital de São José foram logo chamados e confirmaram que o homem realmente transportava uma cabeça.

O Correio da Manhã apurou que a cabeça pertencerá realmente ao corpo descoberto na quarta-feira. O homem, entretanto, está sob custódia policial.

Recorde-se que o alerta foi dado às autoridades pelas 6h45, sendo que o crime terá acontecido durante a madrugada desta quarta-feira.