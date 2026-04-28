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O ataque terá começado num edifício da segurança social no centro da capital grega, onde o homem disparou com uma espingarda, ferindo pelo menos um funcionário. O agressor terá depois abandonado o local e deslocado-se para um tribunal próximo, onde voltou a disparar, atingindo várias pessoas.

Testemunhas descrevem o suspeito como um homem alto e magro, que usava uma gabardine azul por baixo da qual escondia a arma de fogo. Segundo relatos citados pela imprensa local, o indivíduo terá conseguido entrar nos dois edifícios sem ser inicialmente travado.

No interior do tribunal, o homem terá ainda atirado envelopes com documentos para o chão, afirmando que ali estariam as razões para a sua ação, embora as motivações do ataque continuem por esclarecer.

As autoridades gregas mantêm em curso uma operação policial para localizar o suspeito e esclarecer as circunstâncias do incidente, enquanto os feridos foram encaminhados para unidades hospitalares da região.

O caso está a ser investigado como um ataque armado com múltiplos alvos no centro urbano de Atenas, sem que para já exista confirmação oficial sobre o estado clínico das vítimas ou o eventual motivo do agressor.

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