A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Norte e em colaboração com a GNR de Cesar e o Núcleo de Proteção Ambiental de Oliveira de Azeméis, deteve esta terça-feira um homem de 88 anos suspeito de ter provocado dois incêndios florestais na localidade de Ossela, concelho de Oliveira de Azeméis.
Os fogos ocorreram nos dias 5 e 12 de junho deste ano. De acordo com a PJ, o suspeito terá utilizado chama direta e papéis para alimentar o desenvolvimento das chamas, colocando em risco uma mancha florestal e várias habitações situadas na orla da zona ardida.
O homem, residente na área e sem antecedentes por crimes desta natureza, será presente às autoridades judiciais para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.
