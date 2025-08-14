Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os fogos ocorreram nos dias 5 e 12 de junho deste ano. De acordo com a PJ, o suspeito terá utilizado chama direta e papéis para alimentar o desenvolvimento das chamas, colocando em risco uma mancha florestal e várias habitações situadas na orla da zona ardida.

O homem, residente na área e sem antecedentes por crimes desta natureza, será presente às autoridades judiciais para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.