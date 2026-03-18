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Em comunicado, a PJ explicou que, através da Diretoria do Norte, procedeu hoje "à detenção de um homem com 84 anos, fortemente indiciado pela autoria de incêndio urbano, ocorrido, no passado dia 28 de fevereiro, o qual danificou uma viatura estacionada junto a uma residência", na localidade de Bitarães, Paredes.

Segundo a PJ, o incêndio foi provocado com "recurso a chama direta e a produto inflamável, gasolina, derramado na viatura", sendo que a força policial avança que este ato sucede-se após um quadro de "atritos recorrentes com vizinhos, não apresentando o detido uma qualquer motivação clara para os seus atos".

Ainda no comunicado, a PJ explicou que "o incêndio pôs em perigo não apenas a viatura afetada mas, também, habitações e a vida dos moradores, uma vez que a viatura se encontrava próxima a uma habitação revestida a madeira, fator potenciador de progressão das chamas".

Assim, o detido, que já conta com "antecedentes criminais por incêndio florestal", vai ser presente à competente autoridade judiciária, para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.

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