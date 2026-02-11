Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com o Expresso, citando a Lusa, um homem de 72 anos, residente na localidade de Jagardo, freguesia da Redinha, no concelho de Pombal, morreu na terça-feira num hospital de Coimbra, após ter caído enquanto reparava o telhado da casa de uma familiar, no dia 28 de janeiro.

Com esta vítima, sobe para 16 o número de pessoas que morreram em Portugal desde 28 de janeiro na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também centenas de feridos e desalojados.

Paulo Lourenço, da Funerária Lourenço, explicou que o homem caiu da escada enquanto realizava obras no telhado. “Morreu na terça-feira nos HUC [Hospitais da Universidade de Coimbra] e o funeral será na sexta-feira”, adiantou.

O presidente da Junta de Freguesia da Redinha, Eduardo Cacho, confirmou que a vítima subiu uma escada para reparar o telhado e caiu, sublinhando o risco associado a trabalhos em altura, sobretudo durante o mau tempo.