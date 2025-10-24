Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Durante uma fiscalização ambiental, os agentes do SEPNA verificaram que o suspeito estava a exercer atividades de caça em terrenos não autorizados e a caçar espécies cinegéticas fora das condições legais estabelecidas, avança a autoridade em comunicado.

No decorrer da ação, o homem foi abordado e detido em flagrante. Foram ainda apreendidos uma carta de caçador, uma arma de caça, um livrete de manifesto da arma e seis munições.

Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Vila do Conde.

