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De acordo com o Comando Territorial de Leiria, a detenção ocorreu na quinta-feira, 3 de julho, na sequência de um alerta para um foco de incêndio rural.

Os militares do Posto Territorial de Alvaiázere deslocaram-se ao local e, no decorrer das diligências policiais e da avaliação das causas do incêndio, apuraram que o fogo teve origem na realização de trabalhos agrícolas com recurso a uma roçadora equipada com disco.

O incêndio consumiu uma área estimada de 250 metros quadrados de mato rasteiro antes de ser extinto.

O suspeito foi constituído arguido e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Alvaiázere.

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