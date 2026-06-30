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Segundo o Comando Territorial da Guarda da GNR, os militares do Posto Territorial de Almeida deslocaram-se ao local e apuraram que a ignição ocorreu enquanto decorriam trabalhos agrícolas, colocando em risco terrenos agrícolas e florestais.

O incêndio obrigou à mobilização de vários meios de combate, tendo a ocorrência contado com o apoio dos Bombeiros Voluntários de Almeida, Figueira de Castelo Rodrigo, Guarda, Pinhel e Soito.

O suspeito foi constituído arguido no dia 27 de junho e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Figueira de Castelo Rodrigo.

A GNR recorda que a realização de trabalhos agrícolas e florestais deve cumprir as medidas de prevenção e as restrições em vigor, alertando que a utilização de máquinas e equipamentos agrícolas sem as devidas precauções pode estar na origem de ignições.