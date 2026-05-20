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Segundo o Comando Territorial de Setúbal, através do Posto Territorial de Sines, os militares da GNR cumpriram um mandado de busca e apreensão domiciliária, tendo detetado no interior da residência do suspeito substâncias ilícitas que vieram a ser identificadas como canábis, nomeadamente folhas e sumidades floridas ou frutificadas.

Da operação resultou a apreensão de duas plantas de canábis, com cerca de 74 e 86 centímetros de altura, respetivamente, bem como sementes da mesma substância.

O suspeito foi detido no âmbito das diligências policiais, tendo sido posteriormente libertado e notificado da passagem à fase de inquérito, após contacto com o Ministério Público.

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