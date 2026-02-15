Um homem de 34 anos morreu esta madrugada no Hospital Amadora-Sintra após ter sido baleado na Rua Principal da Cova da Moura, na Amadora, em confrontos que envolveram também um jovem de 16 anos, informou a PSP à agência Lusa.
O incidente ocorreu cerca das 4h15, quando os dois feridos deram entrada no Hospital Fernando da Fonseca. O homem de 34 anos apresentava ferimentos graves no peito e, apesar de ter sido levado imediatamente para o bloco operatório, não resistiu aos ferimentos. O jovem de 16 anos sofreu um ferimento leve no braço e recebeu tratamento hospitalar.
Até ao momento, não foi possível identificar nem interceptar qualquer suspeito dos disparos. A PSP reforçou o policiamento na área, tomou conta da ocorrência e comunicou os factos à Polícia Judiciária e ao Ministério Público.
As autoridades continuam a investigar o caso, sem adiantar detalhes sobre a motivação do ataque ou possíveis envolvidos.
