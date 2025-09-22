Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Comando Territorial de Bragança, através do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) do Destacamento Territorial de Mirandela, constituiu arguido um homem de 33 anos no dia 18 de setembro, na sequência de uma investigação relativa às causas de um incêndio florestal no concelho de Mirandela.

Segundo a GNR, a ignição do fogo terá tido origem em trabalhos de gestão de combustível realizados pelo suspeito, com recurso a uma máquina motorroçadora equipada com disco metálico. Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Mirandela.

A GNR sublinha que a proteção de pessoas, bens e do património natural é uma prioridade na prevenção e combate aos incêndios rurais. A atuação preventiva inclui patrulhamento regular nas áreas florestais e a responsabilização criminal de quem provoca incêndios.

O comando relembra que, nos concelhos em que o nível de perigo de incêndio rural seja “muito elevado” ou “máximo”, é proibida a utilização de motorroçadoras, corta-matos, destroçadores, motosserras, rebarbadoras ou outros métodos mecânicos que possam gerar faíscas ou calor.

A GNR alerta ainda para queimas e queimadas, uma das principais causas de incêndios em Portugal, recordando que estas só podem ser realizadas com autorização em períodos de menor risco. Para prevenir acidentes, recomenda que os trabalhos sejam feitos com acompanhamento e com telemóvel disponível.