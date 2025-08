Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Os incêndios, dois provocados ao início da tarde e outros dois durante a noite, destruíram aproximadamente quatro centenas de metros quadrados de mata, mas considerando a área, rica em acácias, pinheiros e eucaliptos, não assumiram outras consequências, graças à pronta e eficaz intervenção dos Bombeiros Voluntários de Mira", lê-se no comunicado.

As investigações levaram depois à detenção do homem de 22 anos, tendo sido apurado que "os incêndios foram provocados com recurso a chama direta, através da utilização de isqueiro, quando o suspeito circulava de bicicleta nas ruas das aldeias da região, circundadas por povoamento florestal, contígua a zonas habitacionais, colocando em risco as habitações, os seus habitantes e quem naquelas artérias circulava".

O detido será presente a primeiro interrogatório judicial, para interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.