A GNR revelou que a ocorrência está relacionada com um crime de furto de oportunidade registado no interior de um estabelecimento de restauração e bebidas daquele concelho. No âmbito das diligências policiais realizadas, os militares da GNR conseguiram identificar e intercetar a viatura utilizada pelo suspeito.

Durante a ação de fiscalização, o condutor tentou, sob o pretexto de procurar os documentos de identificação, desfazer-se de forma dissimulada de um pequeno lote de raspadinhas. As raspadinhas foram prontamente recuperadas pelos militares da GNR.

Na sequência da intervenção policial, foi ainda efetuada uma revista pessoal de segurança ao suspeito, tendo sido detetada a posse de produto estupefaciente. Da ação resultou a apreensão de três doses de haxixe e de 86 raspadinhas.

As raspadinhas recuperadas, avaliadas em cerca de 86 euros, foram entretanto entregues ao seu legítimo proprietário. O suspeito foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Paços de Ferreira, que prossegue agora com o processo.

