De acordo com a GNR, no âmbito de uma ação de patrulhamento, os militares identificaram um veículo ligeiro de mercadorias (furgão) a circular na Estrada Nacional n.º 4 (EN4), cuja conduta levantou suspeitas. O condutor não respeitou a paragem imposta por sinal luminoso vermelho de regulação do trânsito, tendo sido posteriormente intercetado.

No decorrer das diligências, foi apurado que o suspeito transportava um número elevado de ovinos num veículo não adequado para o efeito. Em articulação com a Guardia Civil, as autoridades apuraram que os animais tinham sido furtados na localidade de Zafra, em Espanha.

O homem foi identificado e constituído arguido. As autoridades apreenderam um veículo ligeiro de mercadorias e um telemóvel. Foram ainda levantados diversos autos de contraordenação por irregularidades relacionadas com o acondicionamento, bem-estar e transporte dos animais, bem como pela não paragem perante o sinal vermelho.

A operação resultou na recuperação de 76 ovinos vivos, que foram restituídos ao legítimo proprietário, e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Elvas.

