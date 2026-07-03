Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Um homem morreu na quinta-feira depois de se ter imolado junto à sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, confirmou a polícia da cidade.

Segundo as autoridades, o alerta foi recebido às 18h32 (23h32 em Lisboa), dando conta de que um homem se tinha imolado nas proximidades da sede da ONU. A vítima foi transportada para o hospital Bellevue, em Manhattan, onde a morte foi confirmada. A polícia abriu uma investigação.

As autoridades não divulgaram qualquer motivo para o ato. No entanto, o New York Post noticiou que o homem tinha uma bandeira tibetana no momento dos factos.

Tencho Gyatso, presidente da organização não-governamental Campanha Internacional pelo Tibete, identificou o falecido como Lobga Rangzen e descreveu-o como "um defensor incansável do Tibete, que se dedicava a sensibilizar pacificamente a opinião pública para a crise dos direitos humanos no Tibete".

Segundo Gyatso, Lobga Rangzen tinha denunciado de forma veemente uma nova lei sobre a "unidade étnica" aprovada pela China. A legislação tem como objetivo oficial promover uma identidade nacional "partilhada" entre os diferentes grupos étnicos e reforçar a coesão do país, incluindo através da promoção do mandarim como "língua comum nacional". O texto criminaliza ainda a prática de "atividades terroristas violentas, atividades de separatismo étnico ou atividades de extremismo religioso".

A China reconhece oficialmente 55 minorias étnicas no seu território, mas as políticas governamentais já tornaram o mandarim a língua de ensino em algumas regiões com forte população minoritária, como o Tibete. Os defensores dos direitos humanos consideram que a nova lei fornece cobertura legal às políticas de assimilação forçada das minorias em benefício da maioria han.

Num comunicado enviado à AFP, um porta-voz do secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou que a organização está "entristecida com este incidente trágico e terrível" e apresentou condolências à família da vítima.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.