Segundo o jornal Le Parisien, o condutor gritou “Allah Akbar” antes de acelerar em direção a pedestres e ciclistas por volta das 8h45 locais (7h45, em Lisboa). Apesar do teor religioso da expressão, o Ministério Público de La Rochelle afirmou que, “nesta fase”, o parquet antiterrorista não foi acionado. O caso está a ser tratado como uma tentativa de homicídio.

“O homem, ao volante do seu veículo, atropelou várias pessoas sucessivamente entre dois vilarejos da ilha de Oléron”, noticiou o Le Parisien, que cita fontes da polícia.

O agressor, um francês de cerca de 30 anos residente em La Cotinière, foi intercetado sem resistência pouco depois do ataque, enquanto tentava incendiar o seu carro, no qual foram encontradas garrafas de gás. Segundo o mesmo jornal, o veículo chegou a pegar fogo parcialmente.

Cinco das vítimas ficaram feridas, três delas com gravidade, e várias foram transportadas de helicóptero para o hospital universitário de Poitiers. Uma célula de apoio psicológico foi criada no Château d’Oléron para assistir familiares e testemunhas.

De acordo com o Le Parisien, o suspeito era conhecido localmente por comportamentos problemáticos, ligados ao consumo de álcool e drogas, mas não constava no ficheiro de prevenção à radicalização de caráter terrorista (FSPRT). As autoridades investigam também a hipótese de que o homem sofra de distúrbios psiquiátricos.

O ministro do Interior francês, Laurent Nuñez, confirmou nas redes sociais que se deslocará à ilha “a pedido do primeiro-ministro”, e assegurou que uma investigação foi aberta para esclarecer as motivações do ataque.

