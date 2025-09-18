Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Um homem tentou atacar um grupo de crianças junto à escola Pierre Semard, em La Seyne-sur-Mer, perto de Toulon, por volta das 16h45 (15h45 em Lisboa) desta quinta-feira, antes de ter sido confrontado pela polícia, revelou uma fonte policial à BFM Toulon.

O agressor tentou ferir os agentes com uma catana. Inicialmente, a polícia recorreu ao uso de um taser, sem sucesso, tendo depois disparado seis tiros dirigidos às pernas do homem, que acabou por morrer cerca de uma hora depois, apesar da intervenção dos bombeiros, que tentaram reanimá-lo.

“A polícia recebeu um alerta sobre um homem que deambulava com uma catana nas proximidades do bairro de Berthe. O homem apresentava uma atitude e um discurso ameaçadores, o que motivou a intervenção policial”, afirmou o Procurador da República, Samuel Finielz, junto ao Tribunal Judicial de Toulon, numa conferência de imprensa.

A identidade do homem ainda é desconhecida. O procurador garantiu que, aparentemente, não houve contacto entre o agressor e as crianças presentes nas imediações.

Duas investigações foram abertas — uma sobre "as agressões contra à polícia e terceiros" e outra sobre "as circunstâncias da utilização de armas de fogo pela polícia”.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.