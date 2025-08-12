Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Brasil alerta para reciprocidade na política migratória com Portugal

O embaixador do Brasil em Lisboa, Raimundo Carreiro, manifestou preocupação com as alterações à Lei dos Estrangeiros e à Lei da Imigração em Portugal, que podem agravar as diferenças no tratamento de brasileiros e portugueses.

O diplomata defende maior equilíbrio e lembra que, caso isso não aconteça, poderá haver pressão no Brasil para rever o regime privilegiado dado a cidadãos portugueses.

Leia a notícia completa aqui.

UE apoia esforços de Trump para paz na Ucrânia, mas recusa alterações territoriais

A União Europeia manifestou apoio à iniciativa de Donald Trump para negociar o fim da guerra na Ucrânia, desde que respeite o direito internacional e exclua mudanças de fronteiras pela força.

Os ministros dos Negócios Estrangeiros sublinharam que o caminho para a paz não pode ser decidido sem Kiev e pediram negociações apenas no contexto de cessar-fogo ou redução das hostilidades.

Leia a notícia completa aqui.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Incêndio em Trancoso mobiliza 700 operacionais e já destruiu 8 mil hectares

Cerca de 700 bombeiros e dois helicópteros combatem esta terça-feira duas frentes ativas do incêndio em Trancoso, no distrito da Guarda, que deflagrou no sábado.

O fogo, que já consumiu cerca de 8.000 hectares de soutos, olivais e vinhas, mantém o concelho em Plano Municipal de Emergência.

Dia quente, mas com possibilidade de trovoadas

O IPMA prevê para esta terça-feira céu pouco nublado, com aumento de nebulosidade no Norte, Centro e Alentejo.

Há possibilidade de aguaceiros e trovoadas no interior e zonas montanhosas a partir do final da manhã.

Leia a notícia completa aqui.