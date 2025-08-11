Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
Temperaturas podem ir até aos 43ºC graus
O país enfrenta esta segunda-feira tempo quente e céu maioritariamente limpo, com nebulosidade matinal no litoral Norte e Centro.
Lisboa e Porto registam poeiras em suspensão. As temperaturas variam entre 25 °C e 43 °C, com o mar a apresentar ondas até 1,5 metros na costa ocidental e inferiores a 1 metro no sul.
Vários incêndios continuam a mobilizar meios em diferentes pontos do país.
No Sobral de São Miguel (Covilhã), 374 bombeiros, 115 viaturas e dois meios aéreos enfrentam um fogo ativo desde domingo. Em Freches (Trancoso), 658 operacionais e seis meios aéreos combatem um incêndio iniciado a 9 de agosto.
