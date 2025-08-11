Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Temperaturas podem ir até aos 43ºC graus

O país enfrenta esta segunda-feira tempo quente e céu maioritariamente limpo, com nebulosidade matinal no litoral Norte e Centro.

Lisboa e Porto registam poeiras em suspensão. As temperaturas variam entre 25 °C e 43 °C, com o mar a apresentar ondas até 1,5 metros na costa ocidental e inferiores a 1 metro no sul.

Leia a notícia completa aqui.

Incêndios mobilizam centenas de operacionais em vários distritos

Vários incêndios continuam a mobilizar meios em diferentes pontos do país.

No Sobral de São Miguel (Covilhã), 374 bombeiros, 115 viaturas e dois meios aéreos enfrentam um fogo ativo desde domingo. Em Freches (Trancoso), 658 operacionais e seis meios aéreos combatem um incêndio iniciado a 9 de agosto.

Leia a notícia completa aqui.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Sanções disciplinares para alunos que usarem telemóveis