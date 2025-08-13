Os problemas no SNS continuam

Erro humano falha encaminhamento de grávida para o INEM, que acaba a dar à luz na rua. "Existiu um erro humano na aplicação do algoritmo de triagem e no encaminhamento, levando a que a chamada não tivesse sido transferida para o INEM", refere o ministério.

Falhas na central em Lisboa provocam atrasos nas ambulâncias. Os constrangimentos relacionados com problemas informáticos desde as 16h00 de segunda-feira e que hoje ainda não estão resolvidos.