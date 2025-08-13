Os problemas no SNS continuam
Erro humano falha encaminhamento de grávida para o INEM, que acaba a dar à luz na rua. "Existiu um erro humano na aplicação do algoritmo de triagem e no encaminhamento, levando a que a chamada não tivesse sido transferida para o INEM", refere o ministério.
Lei a notícia aqui.
Falhas na central em Lisboa provocam atrasos nas ambulâncias. Os constrangimentos relacionados com problemas informáticos desde as 16h00 de segunda-feira e que hoje ainda não estão resolvidos.
Leia a notícia aqui.
O país em chamas
Os incêndios em Portugal continuam a preocupar a Proteção Civil, alguns por terem "causas estranhas". Em Vila Real, a falta de recursos preocupa a autarquia.
Leia a notícia aqui.
No panorama internacional
A Ucrânia admitiu ceder territórios à Rússia como parte de um plano de paz que contasse com o apoio dos países europeus. Zelensky deverá reunir hoje com Trump.
Leia a notícia aqui.
Nos EUA, os primeiros militares chegam a Washington, um contingente de militares da reserva, parte de 800 agentes prometidos por Trump na tentativa de "retomar o controlo" da capital federal. Para apoiar as patrulhas noturnas, o presidente norte-americano ordenou ainda o envio de agentes da agência de investigação federal (FBI) e do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE).
Leia a notícia aqui.
Profissões de Verão
Aos 23 anos, Argu Aguiar transformou o sonho de jogar e ensinar futevólei num negócio de verão, inspirando alunos e criando uma comunidade unida no areal caparicano.
Leia a reportagem aqui.
Comentários