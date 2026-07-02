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O projeto parte do livro Também os Brancos Sabem Dançar, de Kalaf Epalanga, cujos direitos foram adquiridos pela produtora Wonder Maria Filmes.

A adaptação cinematográfica será desenvolvida por Kalaf Epalanga e Fernanda Polacow, da Wonder Maria Filmes, contando com apoio ao desenvolvimento por parte do Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA).

Publicado em 2017, Também os Brancos Sabem Dançar acompanha uma viagem de Kalaf Epalanga entre Gotemburgo, na Suécia, e Oslo, na Noruega, durante a qual é detido por não possuir um passaporte válido. A partir desse episódio, o autor revisita a história dos Buraka Som Sistema, a origem do kuduro e da kizomba, bem como memórias pessoais, referências musicais e a ligação a Lisboa.

Segundo a produtora, o filme pretende retratar o nascimento dos Buraka Som Sistema, nos anos 2000, e o contexto social e cultural em que surgiram, marcado pela multiculturalidade, pela afirmação da cultura urbana e pela projeção dos estilos musicais oriundos da periferia, num cenário onde persistiam desigualdades sociais e segregação.

O projeto será apresentado no próximo sábado, 4 de julho, na Casa Capitão, em Lisboa, que recebe a iniciativa "Casa Buraka", integrada nas comemorações dos 20 anos dos Buraka Som Sistema e da editora ENCHUFADA. A partir das 16h30, Kalaf Epalanga e Fernanda Polacow vão divulgar novos detalhes sobre a adaptação cinematográfica, numa conversa que contará também com outros convidados ligados à história da banda.