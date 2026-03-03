Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Câmara dos Representantes dos EUA divulgou um vídeo de nove horas das audições de Bill e Hillary Clinton realizadas na semana passada, com momentos que vão desde confrontos acalorados a perguntas sobre teorias da conspiração.

Hillary Clinton quase abandonou a sala quando um advogado informou que uma fotografia sua, captada durante a sessão, tinha sido partilhada publicamente. “Estou farta disto. Se continuarem assim, eu saio”, disse, visivelmente irritada.

Durante a audiência, a antiga secretária de Estado respondeu a perguntas sobre “Pizzagate”, uma teoria da conspiração já desmentida que ligava a sua equipa a uma alegada rede de abusos, descrevendo-a como “uma acusação absurda que prejudicou muitas pessoas”. Também foi questionada sobre arquivos de OVNIs, que poderão ser divulgados pelo governo dos EUA, e afirmou apoiar a transparência: “Acho que tudo o que puder ser divulgado deve ser divulgado”.

Bill Clinton, por sua vez, confirmou ter tido contacto com Donald Trump nos primeiros anos dos anos 2000, referindo que conversaram sobre Jeffrey Epstein durante um torneio de golfe, mas garantiu que nada indicava envolvimento impróprio. O ex-presidente também comentou fotografias divulgadas como parte dos arquivos de Epstein, incluindo uma em que aparece numa banheira de hidromassagem, dizendo não saber quem era a outra pessoa presente e negando qualquer atividade sexual.

Ambos os Clinton negaram conhecimento prévio dos crimes de Epstein e reiteraram que a sua relação se limitou a atividades de caridade. A divulgação dos vídeos mostra, porém, a pressão e a frustração vivida durante os depoimentos e a complexidade das perguntas, que incluíram desde conspirações políticas até documentos sobre OVNIs.