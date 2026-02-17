Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em declarações à BBC, em Berlim, Hillary Clinton afirmou: “Divulguem os ficheiros. Estão a arrastar o processo”, classificando a atuação como um possível encobrimento. Já a Casa Branca rejeitou as críticas, garantindo que a divulgação já realizada fez mais pelas vítimas do que anteriores administrações.

Milhões de novos documentos ligados ao caso do financeiro Jeffrey Epstein foram divulgados este mês pelo Departamento de Justiça dos EUA. Ainda assim, cerca de três milhões de páginas permaneceram confidenciais por conterem informação médica pessoal, descrições gráficas de abusos ou dados suscetíveis de comprometer investigações.

Questionada sobre a eventual audição no Congresso do príncipe Andrew, Bill Clinton considerou que “todas as pessoas solicitadas devem testemunhar”, sublinhando que a presença nos ficheiros não constitui prova de ilegalidade. O príncipe sempre negou qualquer envolvimento.

A ex-candidata presidencial afirmou ainda que ela e o marido, o ex-presidente Bill Clinton estão a ser usados para desviar atenções políticas, dizendo: “Olha só para este objeto brilhante. Vamos ter os Clintons... até mesmo Hillary Clinton, que nunca conheceu o homem.”

Bill Clinton admitiu também ter encontrado “em algumas ocasiões” Ghislaine Maxwell, companheira de Epstein entretanto condenada por tráfico sexual.

Segundo a BBC, nenhum dos Clinton foi acusado de irregularidades por vítimas de Epstein, e ambos afirmam não ter tido conhecimento dos crimes na altura.