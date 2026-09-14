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O hidrogel desenvolvido por uma equipa de investigadores do Instituto de Investigação Vall d’Hebron (VHIR), entre os quais estão as portuguesas Diana Fernandes e Fernanda Andrade, é composto por celulose e quisotano. Esta formulação vai libertando o fármaco da quimioterapia aos poucos e durante um longo período de tempo, junto à zona do tumor.

Segundo avança a CNN Portugal, uma vez que é administrado diretamente no tumor e não na corrente sanguínea, o fármaco não se espalha por todo o corpo e, por isso, os efeitos secundários são muito reduzidos.

De acordo com a investigadora Diana Fernandes, o fármaco é injetado em formato líquido e à temperatura ambiente e, ao entrar no organismo, liberta nanopartículas. Nesta altura, devido à temperatura do corpo, ganha a textura de gel. Durante os ensaios pré-clínicos, foi possível libertar cerca de 70% do fármaco durante 14 dias, mas o objetivo é conseguir que esta libertação aconteça durante três meses.

A investigadora Fernanda Andrade explica que a quimioterapia convencional envolve uma grande quantidade do fármaco, que é injetada diretamente na veia durante várias horas. A medicação distribuiu-se por todo o corpo e só uma parte chega ao tumor, o que faz com que haja a necessidade de administrar uma grande quantidade de fármaco para que chegue mais medicação ao tumor.

“A quimioterapia mata as células do tumor, mas pelo caminho leva as outras. As células começam a falhar e depois os órgãos. É daí que vêm os efeitos secundários”, disse Fernanda Andrade.

Ainda em fases pré-clínicas, a investigação demonstrou atividade antitumoral em cancro do ovário e do cérebro. Os investigadores esperam que o hidrogel venha a ser aplicado em qualquer tipo de tumor que possa receber uma terapia local.

O hidrogel pode ser “especialmente útil” no tratamento de tumores que não sejam operáveis ou que não possam ser removidos na totalidade. Do outro lado estão os tumores mais líquidos, como a leucemia ou tumores com metástases muito disseminadas, que serão mais difíceis de combater com o hidrogel.

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