Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"O Hezbollah e Israel têm contribuído mutuamente para desestabilizar o governo libanês”, pois as ocupações israelitas servem de pretexto para o armamento do Hezbollah e os ataques do grupo libanês servem de pretexto para operações massivas de Israel. Para o secretário-geral da ONU, o cessar-fogo deve ser preservado e estendido conforme necessário.

Ainda nesta terça-feira, Israel e Líbano realizam um encontro diplomático em Washington, capital americana, na tentativa de encontrar uma solução para o conflito iniciado em março entre o grupo libanês Hezbollah e o Exército israelita. Também nesta terça-feira, o enviado pessoal do secretário-geral para o Conflito no Médio Oriente, Jean Arnault, chegou à Arábia Saudita, como parte dos esforços diplomáticos para abordar a instabilidade regional.

Gueterres pediu compromisso renovado com as leis internacionais para evitar que “a instabilidade se alastre, a desconfiança se aprofunde e os conflitos saiam do controlo”, enfatizando que não existe solução militar para esta crise, mas sim “acordos de paz", que exigem negociações "persistentes e vontade política”.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.