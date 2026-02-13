Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Desde o início da operação, a Força Aérea contabiliza 22 voos e 53 horas de voo, tendo acionado todos os meios em prontidão.

No âmbito do transporte de bens essenciais, a aeronave KC-390 descolou da Base Aérea N.º 4 com 2,2 toneladas de doações. Já o C-130H partiu da ilha da Madeira numa missão de transporte aéreo com sete toneladas de bens doados pela população.

A operação mobiliza diariamente 560 militares, garantindo uma resposta coordenada e permanente em várias regiões do país. No terreno, as equipas estão distribuídas por diferentes pontos:

em Alcácer do Sal decorre a remoção de material;

em Tancos realizam-se operações de transporte de pessoas e bens;

no distrito de Leiria, nas freguesias de Arrabal, Ortigosa, Vieira de Leiria e Marinha Grande, 110 militares apoiaram na remoção de destroços e no apoio geral à população;

em Arruda dos Vinhos, um destacamento de engenharia desenvolve trabalhos de recuperação de um troço rodoviário, evitando o isolamento das populações.

No Depósito-Geral de Material, militares asseguram a receção, triagem e distribuição das doações. Na Base Aérea N.º 5 foram disponibilizadas 86 refeições e 44 banhos, com o apoio de alunos da Academia da Força Aérea no encaminhamento de pessoas no interior da unidade.

Foram ainda asseguradas 1.492 refeições e 561 banhos quentes, realizados oito reabastecimentos de aeronaves em apoio à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e transportadas 131 toneladas de bens doados.

