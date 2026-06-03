Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A polícia de Devon e Cornwall confirmou que as equipas de emergência foram mobilizadas para o local do acidente, em Sourton, perto de Okehampton. As autoridades indicaram que a operação continua em curso e que serão fornecidas mais informações à medida que a situação evoluir, de acordo com a CNN.

Entretanto, o Ministério da Defesa britânico confirmou que a aeronave envolvida no incidente pertence à Royal Navy.

Até ao momento, não foram divulgados detalhes sobre eventuais vítimas nem sobre as causas do acidente.

Na sequência do despenhamento, várias estradas foram encerradas na zona, incluindo troços da A386 e da A30, na área de Sourton Cross, para permitir a intervenção das autoridades e das equipas de socorro.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.