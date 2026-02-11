Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Heineken vai eliminar até 6.000 postos de trabalho em todo o mundo ao longo dos próximos dois anos, numa tentativa de responder à diminuição da procura de cerveja, diz o The Guardian.

Os cortes representam cerca de 7% da força de trabalho global da empresa, que emprega atualmente 87.000 pessoas.

A decisão foi justificada com as “condições de mercado desafiantes” que a empresa tem vindo a enfrentar. Os despedimentos abrangerão tanto funções ligadas à produção cervejeira como cargos administrativos e de escritório. Parte das reduções ocorrerá na Europa, bem como noutros mercados onde o grupo está presente.

O anúncio coincide com a revisão em baixa das previsões de crescimento dos lucros para 2026. A Heineken, a segunda maior cervejeira mundial em valor de mercado, indicou que espera agora um aumento dos lucros entre 2% e 6% este ano, abaixo da estimativa anterior, que apontava para um crescimento entre 4% e 8% em 2025.

Entre os fatores apontados para a diminuição do consumo de cerveja estão as finanças familiares pressionadas pelo custo de vida, que levam os consumidores a restringir despesas. Paralelamente, algumas pessoas têm reduzido o consumo de álcool por razões de saúde. Outras ajustaram os seus hábitos alimentares e estilos de vida após recorrerem a medicamentos para perda de peso, o que também terá contribuído para a quebra nas vendas.

