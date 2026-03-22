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O aviso surgiu no sábado, após chuvas fortes sobre um solo já saturado por aguaceiros de uma tempestade de inverno ocorrida há uma semana, com mais precipitação prevista ao longo do fim de semana.

Em Oahu, a água lamacenta cobriu extensas áreas da North Shore, conhecida pelas grandes ondas para surf, levantando casas e carros e levando à emissão de ordens de evacuação para cerca de 5.500 pessoas a norte de Honolulu. As autoridades alertaram ainda que uma barragem com 120 anos corre risco de colapso, diz o The Guardian.

“O único acesso restante a Waialua está em alto risco de falhar se as chuvas continuarem”, indicou um alerta de emergência.

Na ilha de Maui, o aviso de evacuação para algumas zonas de Lahaina, ainda afetada pelo incêndio mortal de 2023, foi elevado devido à capacidade quase atingida das bacias de retenção.

Apesar do recuo temporário das águas e de momentos de céu azul, os residentes da North Shore que não evacuaram foram avisados a manter a cautela. Tina Stall, meteorologista do National Weather Service, explicou: “Ainda existe potencial para mais inundações”.

Entre os danos registados, há casos de animais de companhia e de criação em perigo. Racquel Achiu, agricultora em Waialua, encontrou as suas cabras em água até aos joelhos e teve de salvar os sete cães da família de um canil inundado.

O governador Josh Green alertou que os prejuízos poderão ultrapassar os mil milhões de dólares, afetando aeroportos, escolas, estradas, habitações e um hospital em Kula, Maui. Segundo Green, estas são as cheias mais graves desde 2004, altura em que casas e a biblioteca da Universidade do Havai foram inundadas.

Mais de 200 pessoas já foram resgatadas das águas, sem registo de mortes ou desaparecidos. Equipas de resgate operaram por terra, água e ar. As chuvas intensas foram provocadas por sistemas de inverno conhecidos como “Kona lows”, ventos do sul e sudoeste que trazem ar húmido, e a frequência e intensidade destas tempestades aumentou devido ao aquecimento global provocado pelo Homem, segundo especialistas.

As autoridades monitorizam de perto a barragem de Wahiawa, vulnerável há décadas, localizada cerca de 28 km a noroeste de Honolulu, tendo o nível da água descido na sexta-feira mas voltado a subir com as chuvas noturnas.

Molly Pierce, porta-voz do departamento de gestão de emergências de Oahu, alertou para a amplitude das condições perigosas em toda a ilha, incluindo zonas residenciais de Honolulu. “Mesmo que o céu esteja limpo onde você está, se estiver a chover na montanha, a água vai chegar até si em breve”, advertiu.

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